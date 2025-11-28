Забота о себе
10:32, 28 ноября 2025Забота о себе

Диетолог предупредила об указывающем на зависимость от кофе тревожном сигнале

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Паула Дайани Гонсалвес Маседу заявила, что кофе хоть и полезен для здоровья, но чрезмерное его употребление опасно. Главный тревожный сигнал, указывающий на развитие зависимости от этого напитка, она раскрыла в разговоре с изданием Terra.

По словам Маседу, употребление кофе можно считать проблемой в том случае, если человек без него больше не может выполнять повседневные задачи. «В этот момент теряется контроль над количеством потребляемого напитка», — предупредила она.

При этом резко прекращать пить кофе не стоит, поскольку возникнет синдром отмены, характеризующийся усталостью, трудностями с концентрацией внимания, раздражительностью и перепадами настроения, подчеркнула доктор. Лучше постепенно заменять кофе, например, на зеленый чай, в который можно добавлять различные специи и пряности, заключила Маседу.

Ранее диетолог Кристина Войт призвала не есть перед телевизором. Такая привычка, по ее мнению, чревата проблемами с желудочно-кишечным трактом.

