Редчайшие хищники съели двоих детей за три дня

В Индии самка редчайшего азиатского льва съела двухлетнюю девочку

В индийском штате Гуджарат редчайшее азиатские львы съели двоих детей за три дня. Об этом сообщает The Times of India.

В среду, 26 ноября, в округе Гир‑Сомнатх, где расположен национальный парк Гирский лес, самка азиатского льва набросилась на девочку. Двухлетняя Аадхья Маквана играла на веранде своего дома около 10 часов утра, когда рядом появилась хищница. Мать ребенка мыла посуду на веранде и попыталась прогнать львицу, но не смогла. Животное схватило девочку и утащило в джунгли.

Родные сообщили о случившемся в Департамент лесного хозяйства, сотрудники которого бросились в погоню за львицей. Вскоре они обнаружили в джунглях наполовину съеденные останки ребенка. Хищницу удалось поймать через два часа.

В тот же день азиатский лев набросился на фермера в округе Амрели штата Гуджарат. 34-летний мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. За день до этого в том же округе львица напала на мальчика. Спасти его не удалось. Местные жители выразили обеспокоенность участившимися нападениями хищников вблизи национального парка.

Гирский лес является единственным местом на планете, где азиатские львы живут в естественной среде обитания. Национальный парк был создан в 1965 году с целью спасения этого вида, который был почти полностью истреблен человеком. По данным на 2025 году в Гирском лесу обитает 891 азиатский лев. В последние годы популяция хищников в регионе резко возросла, и они стали чаще нападать на людей.

Весной азиатские львы растерзали троих человек в округе Амрели за две недели. Одной из жертв хищников стал семилетний мальчик.