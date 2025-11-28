Россиянам назвали неочевидную опасность фейерверков

Автоэксперт Попов: Фейерверки могут повредить покрытие автомобилей во дворе

Запуск фейерверков может повредить лакокрасочное покрытие автомобилей во дворе. Неочевидную опасность пиротехники назвал россиянам автомобильный эксперт Дмитрий Попов, его слова передает RT.

«Фейерверки и петарды, конечно, опасны для автомобиля. Это высокая температура. И даже если в фейерверке "холодный огонь" — магниевый, то все равно в точке горения температура есть», — предупредил специалист.

Отсутствие заметных повреждений не дает гарантии, что с автомобилем ничего не случилось. На корпусе могли появиться микротрещины, которые в дальнейшем будут впитывать влажный воздух и станут причиной коррозии.

Защитить автомобиль от последствий запуска фейерверков не сможет даже восковое покрытие. Минимизировать риски повреждений позволит только специальная пленка, заключил автоэксперт.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за запуск фейерверков в новогоднюю ночь в неположенном месте. Такое наказание возможно, если последствия для окружающих от использования пиротехники окажутся серьезными.

