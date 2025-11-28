Россияне рассказали о количестве покупок на маркетплейсах

«Финансы Mail»: Меньше 15% россиян закупаются на маркетплейсах каждый день

В России 37,4 процента граждан покупают товары на маркетплейсах несколько раз в месяц. Это показал опрос, проведенный «Финансы Mail». Его результаты процитировала «Газета.Ru».

Кроме того, оказалось, что 23,4 процента приобретают то или иное раз в неделю, а 14,4 процента — каждый день. Почти 17 процентов сказали, что покупают только по необходимости, а около шести процентов совершают подобные сделки раз в несколько месяцев. Почти не пользуются маркетплейсами 1,2 процента.

При этом 18,1 процента назвали критически важным фактором скидки на маркетплейсах. А 58,3 процента сказали, что всегда обращают внимание на цену, и скидки для них имеют очень важное значение. Впрочем, опрос выявил также и и высокий уровень недоверия к скидкам. По мнению 25,5 процента накануне акций цены постоянно завышают, а 34,7 процента полагают, что такое происходит время от времени.

Ранее член Общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Недзвецкий заявил, что действующие правила маркетплейсов, предусматривающие скидки за выбор определенных способов оплаты, не нарушают права потребителей.