05:30, 28 ноября 2025Путешествия

Россиянка описала брак и жизнь с немцем в Германии словами «я жестко экономила»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: beautiful-photo.de Oleg B / Shutterstock / Fotodom

Жительница России вышла замуж за немца и описала жизнь с ним словами «я жестко экономила». Ее историю опубликовала российская тревел-блогерша в своем блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянка познакомилась с 34-летним Штефаном на работе в российском филиале немецкой компании шесть лет назад. Девушка призналась, что мужчина подарил ей стабильность и надежную опору. Однако гражданка РФ вернулась на родину после непродолжительного брака и раскрыла главные минусы жизни в Германии, которые помешали ее отношениям.

Во-первых, еще на первом свидании мужчина предложил разделить счет за еду и согласился оплатить его только из уважения к российским традициям. «Я опешила. Честно, не знала, что сказать. Он заплатил. Но меня это задело. Не знаю почему. Вроде я феминистка — за равноправие. Но в душе было неприятно», — призналась девушка.

Во-вторых, после свадьбы немец категорически отказался оплачивать большую часть совместных расходов несмотря на то, что его зарплата была выше. Также он призвал жену экономить на всем, в том числе на услугах ЖКХ из-за дорого отопления и стоимости воды. «Я перестала принимать ванну, чувствовала себя виноватой. Продукты он покупал только по акциям. У него было приложение, где отслеживались скидки. Мы ездили в три разных супермаркета, чтобы купить все максимально дешево», — отметила россиянка.

Единственными плюсами совместной жизни с европейцем гражданка РФ назвала его пунктуальность, отсутствие скандалов и помощь по дому. «Штефан убирался сам без напоминаний — это было невероятно. Я не чувствовала себя прислугой», — заключила девушка.

