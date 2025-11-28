Российский посол Гончар заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

Россия готова к вовлечению «западных соседей» в будущую евразийскую систему безопасности при условии, что они откажутся от политики конфронтации. Об этом сообщил посол России в Бельгии Денис Гончар, передает ТАСС.

«Период доминирования коллективного Запада уходит в прошлое, укрепляется политическое и экономическое влияние стран Глобального Востока и Юга», — заявил Гончар.

При этом Россия открыта к совместной работе с западными соседями на евразийском континенте при условии их отказа от конфронтационного курса по отношению к ней и готовности перейти к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов, добавил посол.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что все страны НАТО сейчас являются прифронтовыми государствами из-за России. При этом Рютте не обратил внимания на неоднократные заявления России о том, что она не собирается нападать на страны НАТО.