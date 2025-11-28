Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 28 ноября 2025Мир

Российский посол заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

Российский посол Гончар заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия готова к вовлечению «западных соседей» в будущую евразийскую систему безопасности при условии, что они откажутся от политики конфронтации. Об этом сообщил посол России в Бельгии Денис Гончар, передает ТАСС.

«Период доминирования коллективного Запада уходит в прошлое, укрепляется политическое и экономическое влияние стран Глобального Востока и Юга», — заявил Гончар.

При этом Россия открыта к совместной работе с западными соседями на евразийском континенте при условии их отказа от конфронтационного курса по отношению к ней и готовности перейти к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов, добавил посол.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что все страны НАТО сейчас являются прифронтовыми государствами из-за России. При этом Рютте не обратил внимания на неоднократные заявления России о том, что она не собирается нападать на страны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на новую тактику России

    В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

    Стало известно о скором приезде Орбана в Москву

    На Украине категорически отказались идти на территориальные уступки

    Стало известно о подготовке ЕС к войне с Россией

    Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

    Российский посол заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

    Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

    МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

    В России назвали возможный ответ на новые украинские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости