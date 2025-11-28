Российский тревел-блогер описал США словами «миром правит Америка»

Российский тревел-блогер побывал в США и описал эту страну словами «миром правит Америка». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, хайвеи в Соединенных Штатах являются «символом власти». Путешествующий на собственной машине турист отметил, что все шоссе в этой стране ровные, с четкой разметкой. А вдоль дорог расположены круглосуточные стоянки с душем, бесплатными туалетами и Wi-Fi, прачечными и кафе. «Помню, как мы в первый раз въехали в США из Мексики. После их хаоса, шумных дорог, где правила движения — это скорее рекомендация, чем закон, попадаешь на американский хайвей и ловишь культурный шок», — добавил путешественник.

Турист подчеркнул, что Америка «держит мир за горло» не только долларом, но и своей инфраструктурой. Он считает, что свобода в этой стране измеряется не словами, а километрами ровных трасс. «В России дорогу проложат к даче губернатора — и это будет, пожалуй, самая ровная автодорога в округе. Причем с отбойниками, камерами, свежим асфальтом и цветами по обочинам. Остальные — как хотите», — сделал вывод россиянин.

Ранее турист описал первую неделю в Соединенных Штатах словами «минус три тысячи долларов». Мужчина отметил, что на границе Мексики и США его вместе со спутницей долго и тщательно допрашивали.