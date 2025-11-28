Силовые структуры
Стало известно о полном уничтожении служебной машины Следственного комитета России

Суд Москвы арестовал уроженку Киева Стратович и Тихонова за поджог машины СК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал уроженку Киева Анастасию Стратович, которая полностью уничтожила служебный автомобиль Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стратович отправлена в СИЗО на два месяца. Ей вменяется статья 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»).

По данным следствия, Стратович с сообщниками использовала для поджога служебной машины СК горючий материал, в результате чего транспортное средство было полностью уничтожено.

Также был арестован соучастник преступления Никита Тихонов.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 16 годам лишения свободы 30-летнего жителя Тульской области за госизмену, диверсию, вандализм и участие в террористической организации. Он поджег вышку сотовой связи и написал рядом различные лозунги с помощью баллончика с краской.

