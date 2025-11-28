Интернет и СМИ
Ставшим жертвами мошенников россиянам назвали единственный безопасный алгоритм действий

МВД призвало россиян, ставших жертвами мошенников, писать заявление в полицию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россиян, ставших жертвами злоумышленников, призвали сразу обращаться в полицию, чтобы не попасть под действие второй волны мошенничества. Единственный безопасный алгоритм МВД назвало в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что после того, как человека обманули злоумышленники, он ищет способы вернуть деньги. Сообщается, что в этот момент пользователь рискует быть обманутым повторно. «В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние пострадавших», — отмечается в сообщении.

Так, рассказало МВД, аферисты, пользуясь уязвимым положением жертвы, представляются ей юристами, сотрудниками правоохранительных органов, хакерами, которые могут отследить украденные деньги, а также бывшими сотрудниками мошеннических кол-центров, предлагающих решить вопрос «через людей с той стороны». Правоохранители отметили, что все просят деньги за свои услуги, но при этом не оказывают никакой помощи.

«Единственный безопасный алгоритм после мошенничества: заявление в полицию, обращение в банк, прокуратуру, работа с проверенными государственными сервисами и юридическими структурами», — призвали в МВД.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве в «черную пятницу». Сообщалось, что аферисты подделывают уведомления о доставке.

