11:38, 28 ноября 2025

В Кремле сообщили о получении новой версии мирного плана от США

Песков: США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Соединенные Штаты передали России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — отметил представитель Кремля.

Ранее план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине сократился на треть — с 28 до 19 пунктов — в результате состоявшихся 23 ноября американско-украинских переговоров в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона в целом согласна с пунктами мирного плана США по Украине. Он отметил, что американский проект соглашения может быть положен в основу будущих договоренностей.

