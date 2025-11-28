Россия
07:40, 28 ноября 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении 136 беспилотников ВСУ за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В ночь на 28 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения ночной атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 46 украинских дронов уничтожены в Ростовской области, 30 — в Саратовской, 29 — в Крыму, 6 — в Брянской области, 5 — в Волгоградской, по 2 — в Воронежской области и Московском регионе и по 1 — в Курской и Калужской областях. Кроме того, 12 беспилотников перехвачено над акваторией Черного моря и еще 2 — Азовского.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях не земле в Минобороны не привели.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в регионе повреждены жилой дом и остекление автозаправки. В свою очередь, глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны ВСУ уничтожены в Чертковском, Октябрьском, Шолоховском, Миллеровском и Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Повреждены машины и дома.

