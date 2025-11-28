Россия
13:27, 28 ноября 2025

В Минобороны раскрыли подробности об атаке на кавказскую республику и юг России

Минобороны: ВСУ атаковали Северную Осетию и Ростовскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Утром в пятницу, 28 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по Северной Осетии и Ростовской области. Подробности об атаке на кавказскую республику и юг России раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, два украинских дрона сбили над территорией Республики Северная Осетия-Алания в период с 8:00 до 13:00 по московскому времени. Еще четыре беспилотника в это же время уничтожили в Ростовской области. Кроме того, один дрон был замечен в небе над Брянской областью.

Сообщается, что атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, ее отразили российские средства противовоздушной обороны.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал об одном сбитом за утро беспилотнике. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.

