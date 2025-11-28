В России назвали условие для снижения ключевой ставки до 6 процентов

Центральный банк России может принять решение о снижении ключевой ставки до 6-7 процентов в том случае, если страна выйдет на целевой уровень инфляции в 4 процента. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил бывший премьер Сергей Степашин.

«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история», — считает он. Степашин также отметил, что нынешняя ключевая ставка «тяжелая и неработающая» для промышленности, ипотеки и стройки. Однако, по его мнению, в следующем году она все-таки будет снижена.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко признал, что россияне не в состоянии купить квартиру из-за высокой стоимости.