В России отреагировали на увольнение Ермака

Депутат Думы Водолацкий: Ермак может начать давать показания против Зеленского

Уволенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может начать давать показания против Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, чьи слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

По мнению депутата, это может произойти, если Зеленский будет сопротивляться решениям президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

«Козлом отпущения назначили Ермака при определенных гарантиях, что он спокойно уйдет в тень, уедет за границу и будет там управлять всеми ресурсами, которые наворовали Зеленский и его команда. Естественно, это до определенного момента», — пояснил парламентарий.

Ранее Андрей Ермак подал в отставку. Зеленский вместе с тем анонсировал полную перезагрузку Офиса президента Украины. Он сообщил, что уже 29 ноября проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.