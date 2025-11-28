Культура
03:06, 28 ноября 2025

В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов

В РФ с 1 марта запретят показ фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В России с 1 марта 2026 года запретят показ фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, передает РИА Новости.
Она напомнила, что в эту дату вступает в силу закон, который запрещает онлайн-кинотеатрам распространять произведения, пропагандирующие отрицание или дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В случае нарушений у фильмов Минкульт откажет в выдаче или отзовет прокатные удостоверения. После этого Роскомнадзор направит владельцам площадок требование прекратить распространение кинокартины, оно должно быть выполнено в течение суток.

Аналогичное требование коснется владельцев сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России необходимо пресекать, а суверенитет страны и ее традиционные ценности должны быть надежно защищены.

