В российском регионе без света остались несколько тысяч человек после атак ВСУ

Балицкий: В Запорожской области из-за атак ВСУ нет света у семи тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электроснабжения остаются более семи тысяч человек. Об этом в Telegram заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что света нет у 7060 человек. Кроме того, для шести тысяч абонентов действует график временного отключения, при котором электричество подается по 12 часов, добавил Балицкий. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее в ноябре в Запорожской области из-за атак ВСУ остались без света 66 тысяч человек. В результате очередной атаки по критической инфраструктуре электроснабжение пропало в Васильевском и Токмакском районах.

