В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света остались 66 тысяч человек, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА по прифронтовым районам области. Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре», — уточнил губернатор.

Он добавил, что электроснабжение отсутствует в Васильевском и Токмакском районах.

Накануне одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты.

