Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 15 ноября 2025Россия

В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

Балицкий: В Запорожской области из-за атак ВСУ нет света у 66 тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света остались 66 тысяч человек, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА по прифронтовым районам области. Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре», — уточнил губернатор.

Он добавил, что электроснабжение отсутствует в Васильевском и Токмакском районах.

Накануне одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

    Названо количество проданных в России Lada Aura в 2025 году

    В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

    Дубинский предрек падение Запорожью после визита Зеленского

    Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили

    Депутатам в Германии пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи

    В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

    В США оценили значение победы России на Украине

    В украинских школах начали использовать «парты позора»

    Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости