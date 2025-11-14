Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 14 ноября 2025Бывший СССР

На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух линий электропередачи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты. При этом нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи "Днепровская" — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1», нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию. Радиационный фон на станции — без изменений.

8 ноября внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции было восстановлено по двум линиям. В конце октября была подключена линия «Днепровская», которая была отключена на 30 дней из-за атаки Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, в Службе внешней разведки РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

    Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

    На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

    Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

    Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

    Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

    СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

    Военкор Коц снял на видео колыбельную от корейских саперов

    На Украине сообщили о неблагоприятной для ВСУ ситуации в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости