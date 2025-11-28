Мир
06:36, 28 ноября 2025Мир

В США представили планы по разделению России

Профессор Вольф: Запад хочет преодолеть свой упадок, разделив Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал, что страны Запада, стремясь предотвратить свой упадок, мечтают о разделении России на малые государства, чтобы воспользоваться высвободившимися ресурсами.

«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире», — заявил Вольф.

По словам ученого, желание Старого света присвоить чужие ресурсы напрямую связано с осознанием собственной уязвимости и разобщенности. Эксперт отметил, что Москва знает об этих намерениях и готова к ответным действиям.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте.

