Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 28 ноября 2025Ценности

Внешность популярного телеведущего на видео с тренировки встревожила фанатов

Мария Винар

Кадр: @ryanseacrest

Популярный американский радио- и телеведущий Райан Сикрест поделился видео из спортзала и встревожил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сикрест предстал на размещенных кадрах в темно-синей футболке и черных шортах. Он продемонстрировал на камеру комплекс упражнений, направленных на проработку мышц рук. «Вся фишка в том, чтобы надеть футболку на два размера меньше», — пошутил знаменитость.

Поклонники, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу фигуры и внешности знаменитости. «Почему он здесь выглядит как будто ему 80 лет», «Отстань от "Оземпика"», «Съешь гамбургер после тренировки, пожалуйста», «Все хорошо, но включи в свой район побольше углеводов», «Такой худой. Ужас», «Ты слишком далеко зашел. Поешь наконец-то», — высказывались они в комментариях под роликом.

В июле Райан Сикрест опубликовал фото в бежевом наряде и взволновал фанатов чрезмерной худобой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

    Экспорт американского газа выйдет на рекордный уровень

    Генерал назвал возможное место запуска беспилотников для атаки на Чувашию

    Российский тревел-блогер описал США словами «миром правит Америка»

    35-летняя женщина описала свидание с зумером фразой «пустая трата времени»

    Внешность популярного телеведущего на видео с тренировки встревожила фанатов

    Украинский военный рассказал об откупах за нарушения в ВСУ

    Подростковое недовольство Путиным обернулось для россиянина строгим приговором

    Азиатская страна купила российского алюминия на рекордную сумму

    АЗС получила повреждения при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости