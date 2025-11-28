Внешность популярного телеведущего на видео с тренировки встревожила фанатов

Популярный американский радио- и телеведущий Райан Сикрест поделился видео из спортзала и встревожил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сикрест предстал на размещенных кадрах в темно-синей футболке и черных шортах. Он продемонстрировал на камеру комплекс упражнений, направленных на проработку мышц рук. «Вся фишка в том, чтобы надеть футболку на два размера меньше», — пошутил знаменитость.

Поклонники, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу фигуры и внешности знаменитости. «Почему он здесь выглядит как будто ему 80 лет», «Отстань от "Оземпика"», «Съешь гамбургер после тренировки, пожалуйста», «Все хорошо, но включи в свой район побольше углеводов», «Такой худой. Ужас», «Ты слишком далеко зашел. Поешь наконец-то», — высказывались они в комментариях под роликом.

В июле Райан Сикрест опубликовал фото в бежевом наряде и взволновал фанатов чрезмерной худобой.