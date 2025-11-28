Мир
Во Франции прокомментировали отставку Ермака

Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Thaust / Globallookpress.com

Увольнение Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского является «полным крахом этого режима». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

В связи с этим он призвал Париж прекратить оказывать финансовую помощь Киеву. «Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — потребовал политик.

Ранее отставку Ермака прокомментировал глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что «Али-Баба ушел в отставку», но осталось «40 разбойников».

28 ноября у Ермака прошли обыски. Через несколько часов после этого он подал в отставку, Зеленский подписал указ о его увольнении.

