Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима Зеленского

Увольнение Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского является «полным крахом этого режима». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

В связи с этим он призвал Париж прекратить оказывать финансовую помощь Киеву. «Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — потребовал политик.

Ранее отставку Ермака прокомментировал глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что «Али-Баба ушел в отставку», но осталось «40 разбойников».

28 ноября у Ермака прошли обыски. Через несколько часов после этого он подал в отставку, Зеленский подписал указ о его увольнении.