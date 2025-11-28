Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 28 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил вероятность перехода Херсона и Николаева под контроль России

Военный Дандыкин допустил переход Херсона под контроль ВС РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продвижение Российской армии в сторону Херсона и Николаева идет непросто, однако взятие их под контроль возможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее бывший генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что в условиях продвижения на фронте российские войска после взятия Красноармейска (Покровска) возьмут Херсон и пойдут на Николаев. Он добавил, что ситуация на фронте напряженная, а солдаты ВСУ испытывают очень высокое напряжение.

Дандыкин отметил, что если российские войска направятся в сторону Херсона и Николаева, то это будет передвижением по суше, а не по морю. Он объяснил, что Украина заминировала участок Черного моря, оставив в нем небольшие коридоры. Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России будет помогать группировка «Днепр», которая находится недалеко от Херсона, добавил эксперт.

«Но это все непросто, потому что вы видите, как все складывается. Бои идут сейчас, особенно в Димитрове. Но так или иначе, если идти по этой стороне по суше, то это реально. Все зависит от того, есть ли у них какие-то резервы, о которых говорят наши же. Я думаю, что так или иначе определенное решение будет найдено, мы можем тоже пойти в неожиданных местах для врага и он не должен ожидать этих действий», — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что ВСУ были в шаге от потери Гуляйполя Запорожской области. Отмечается, что такая ситуация сложилась после потери украинскими войсками Полтавки и Успеновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Назван возможный срок завершения СВО военным путем

    Названы способы самодиагностировать алкоголизм

    63-летняя сотрудница тюрьмы занялась сексом с отбывающим пожизненный срок убийцей

    Женщина отчитала свекровь за праздничным столом из-за одной странной привычки

    Трамп рассказал о рекордных заказах США на производство военных самолетов

    Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

    Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве»

    В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот

    Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины в случае обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости