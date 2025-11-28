Военный Дандыкин допустил переход Херсона под контроль ВС РФ

Продвижение Российской армии в сторону Херсона и Николаева идет непросто, однако взятие их под контроль возможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее бывший генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что в условиях продвижения на фронте российские войска после взятия Красноармейска (Покровска) возьмут Херсон и пойдут на Николаев. Он добавил, что ситуация на фронте напряженная, а солдаты ВСУ испытывают очень высокое напряжение.

Дандыкин отметил, что если российские войска направятся в сторону Херсона и Николаева, то это будет передвижением по суше, а не по морю. Он объяснил, что Украина заминировала участок Черного моря, оставив в нем небольшие коридоры. Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России будет помогать группировка «Днепр», которая находится недалеко от Херсона, добавил эксперт.

«Но это все непросто, потому что вы видите, как все складывается. Бои идут сейчас, особенно в Димитрове. Но так или иначе, если идти по этой стороне по суше, то это реально. Все зависит от того, есть ли у них какие-то резервы, о которых говорят наши же. Я думаю, что так или иначе определенное решение будет найдено, мы можем тоже пойти в неожиданных местах для врага и он не должен ожидать этих действий», — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что ВСУ были в шаге от потери Гуляйполя Запорожской области. Отмечается, что такая ситуация сложилась после потери украинскими войсками Полтавки и Успеновки.