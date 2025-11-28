Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:07, 28 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Человек с открытыми переломами ног был в пыточной Волновахи во время оккупации ВСУ, рассказал пожелавший сохранить анонимность житель Курахово. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он сам подвергся пыткам. Мужчина уточнил, что для устрашения украинские военные показали ему человека с переломами ног. «Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног. Ему давали попить раз в трое суток», — добавил он.

Житель Курахово уточнил, что этого человека не лечили специально, «давали просто умереть».

В марте 2022 года стало известно, что войска Донецкой народной республики (ДНР) освободили город Волноваха, а также взяли под контроль еще три населенных пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Путин заявил о выглядящих как бомжи военных ВСУ

    Стало известно о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

    Военный моряк спас тонущего сына ценой своей жизни

    Эксперт допустил начало на Украине расследования против Зеленского

    Мачеха жестоко отомстила задиравшим ее падчерицу одноклассникам

    Кайли Дженнер опубликовала фото в топе с глубоким декольте

    На Украине объяснили отказ от уступок по территории и численности армии

    Россиянка побывала в США и описала страну фразой «в Америке трава зеленее»

    Украинский военный рассказал о бегстве из ВСУ сотен тысяч солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости