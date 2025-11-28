Стало известно о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

Человек с открытыми переломами ног был в пыточной Волновахи во время оккупации ВСУ, рассказал пожелавший сохранить анонимность житель Курахово. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он сам подвергся пыткам. Мужчина уточнил, что для устрашения украинские военные показали ему человека с переломами ног. «Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног. Ему давали попить раз в трое суток», — добавил он.

Житель Курахово уточнил, что этого человека не лечили специально, «давали просто умереть».

В марте 2022 года стало известно, что войска Донецкой народной республики (ДНР) освободили город Волноваха, а также взяли под контроль еще три населенных пункта.