Украинский военный рассказал об откупах за нарушения в ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирало у солдат деньги как откуп за нарушения, рассказал пленный военный ВСУ Игорь Арцимович, пишет ТАСС.

По его словам, украинское командование отбирало у подчиненных до 40 тысяч гривен (около 74 тысяч рублей) в качестве откупа.

Он отметил, что командиры находятся в тылу и на боевые задачи не ходят. «Посылают только пушечное мясо. Деньги собирали по пять, по 10 тысяч. Было и 30-40, если очень провинившиеся», — подчеркнул он.

Украинский солдат добавил, что командование не снабжало бойцов достаточным количеством боеприпасов, военные вынуждены за свои деньги покупать пропитание и снаряжение.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ рассматривает вопрос по снятию с должности богатого комбрига 57-й бригады Евгения Солодаева, которого также уличили в том, что он отсиживался в тылу.