РИА Новости: Разбогатевший комбриг ВСУ Солодаев может лишиться должности

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает вопрос по снятию с должности богатого комбрига 57-й бригады Евгения Солодаева, которого также уличили в том, что он отсиживался в тылу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным издания, подразделение Солодаева сейчас деморализовано и отступает в Харьковской области. Уточняется, что деморализованные бойцы 57-й бригады массово сдаются в плен, а некоторые из них даже пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

Не так давно стало известно, что отсиживающийся в тылу Солодаев получает три тысячи долларов в месяц. Тем временем его жена получает зарплату в размере 40 тысяч гривен (свыше 850 долларов), работая делопроизводителем в пункте постоянной дислокации.

Ранее у него нашли земельные участки, общая площадь которых сопоставима с площадью 15 футбольных полей. Некоторые источники называют комбрига Солодаева близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).