35-летняя женщина описала свидание с зумером фразой «пустая трата времени»

Пользовательница Reddit с ником ThrowawayFaye818 рассказала о том, как случайно оказалась на свидании с молодым человеком, с которым она познакомилась на встрече людей с общим хобби. По словам 35-летнего автора, она полагала, что ее новому другу около 27-29 лет, однако ему оказалось лишь 23, о чем она узнала, когда парень пригласил ее на свидание после непродолжительного флирта в переписке.

«Первым тревожным сигналом стало то, что он заявился на ужин в баскетбольных шортах и ​​простой майке без рукавов, будто только что вышел из спортзала. Кроме того, он вообще не сделал мне ни одного комплимента. Помимо этого, он совершенно не умел вести беседу. Мы могли болтать о нашем общем хобби, но когда этого не происходило, за столом стояла тишина, пока я не задавала новый вопрос», — пожаловалась автор.

Кроме того, парень постоянно сидел в телефоне, писал сообщения и скроллил страницы сайтов. Ее смартфон также был на столе, но лежал экраном вниз, и женщина брала его только чтобы узнать время. Более того, молодой человек дважды ответил на звонки, даже не извинившись и не предупредив об этом спутницу.

«Конечно, я сразу поняла, что все это — пустая трата времени, но я выдержала. Мне определенно стоило уточнить его возраст заранее. Существует много шуток о зумерах и о том, что им не хватает социальных навыков, и это был яркий пример. Знаю, что это прозвучит как проявление эйджизма, но я действительно не хочу находиться рядом с кем-то младше 25 лет или даже просто слушать их мнение», — заключила женщина.

