18:25, 29 ноября 2025Забота о себе

Россиянки вспомнили о зоне бикини под Новый год

Спрос на стрижку в зоне бикини под Новый год вырос на 60 %
Виктория Клабукова

Фото: Shipilov77777 / Shutterstock / Fotodom

Россиянки решили накануне праздников заняться зоной бикини. О повышенном интересе к интимным стрижкам пишет Telegram-канал Shot.

По его сведениям, статистика запросов по поводу бикини-дизайна резко возросла перед Новым годом — спрос на такого рода процедуры увеличился на 60 процентов. Мастера салонов эпиляции отмечают такую тенденцию в течение последних шести месяцев — все чаще россиянки выбирают вместо абсолютной гладкости определенные фигуры, полоску, квадратик или кружок.

Накануне праздников фантазия россиянок разыгрывается: девушки заказывают стрижки с эксклюзивным рисунком в форме елки, подарка или лошади как символа наступающего года. Вдобавок клиентки пользуются услугой окрашивания. Подобный новогодний сюрприз обходится девушкам примерно в две тысячи рублей. Целевая аудитория подобных стрижек — клиентки от тридцати лет. Такой креатив и в целом тенденцию к стрижкам вместо полной эпиляции в индустрии связывают с модой на естественность. Мужчины с аналогичной просьбой также обращаются, но в разы реже, отмечают в салонах.

Ранее стало известно о возросшем интересе россиянок к интимной пластике. Массовый интерес соотечественниц вызвала процедура «аугментация точки G», в ходе которой в эту область вводится филлер на основе гиалуроновой кислоты с целью придания объема.

