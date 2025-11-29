Чиновники из администрации Трампа просили уволить Ермака по одной причине

Telegraph: Чиновники США просили уволить Ермака из-за незнания английского

Экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком были недовольны чиновники из администрации американского лидера Дональда Трампа из-за его незнания английского языка. Такую причину называет британское издание The Telegraph.

«Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что с отставкой Ермака политическое положение самого президента станет еще более шатким из-за того, что весь негатив общественности будет направлен лично на Зеленского, а не его помощника.

Ранее сообщалось, что увольнение Ермака способно нанести удар по авторитету Зеленского. Как утвержает британский телеканал Sky News, Ермак обладал «огромной властью» и совсем недавно был назначен ведущим переговорщиком от Киева на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве.

