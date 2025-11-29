Россия
12:19, 29 ноября 2025

Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград выросло до пяти человек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград выросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Как передает российское информационное агентство, в результате атаки БПЛА в городе пострадали пять человек. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о двух пострадавших.

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по улице Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — сказал Бочаров.

Он также заявил, что в нескольких жилых домах взрывной волной были выбиты стекла в окнах.

Волгоград подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 29 ноября. В центре и на севере города было слышно не менее восьми взрывов.

