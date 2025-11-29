Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград выросло до пяти человек

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград выросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Как передает российское информационное агентство, в результате атаки БПЛА в городе пострадали пять человек. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о двух пострадавших.

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по улице Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — сказал Бочаров.

Он также заявил, что в нескольких жилых домах взрывной волной были выбиты стекла в окнах.

Волгоград подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 29 ноября. В центре и на севере города было слышно не менее восьми взрывов.