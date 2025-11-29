Дмитриев: Премьер Британии Стармер стал провалом для всего Запада

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил в своей стране серьезный миграционный и преступный кризис, став худшим западным лидером. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, команда президента США Дональда Трампа намерена разоблачить кризис, который устроил «самый непопулярный в истории Британии премьер».

«США ясно видят, насколько печальным провалом является Стармер: он плох и для Великобритании, и для Запада. Наконец-то будет сказана правда о бандах, занимающихся грумингом, и росте преступности, связанной с мигрантами», — сказал политик.

Ранее Дмитриев высказался об отставке руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал чиновник.