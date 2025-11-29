Два мирных жителя пострадали от удара ВСУ по гражданской машине в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по машине с мирными жителями

В Брянской области два мирных жителя пострадали от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Стратива. Удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате атаки двое мирных жителей получили осколочные ранения. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала приграничный российский регион.