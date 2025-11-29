Ермака назвали главным идеологом войны в системе Зеленского

Медведчук назвал Ермака главным идеологом войны в системе Зеленского

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был главным идеологом войны в системе президента Украины. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

По его словам, это позволило политику сосредоточить в своих руках реальную власть в стране, хоть и нелегитимную. «Любой, кто не то что противодействовал, а хоть косо смотрел в сторону этой властной вертикали, обвинялся в работе на врага», — сказал Медведчук.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, украинский лидер Владимир Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский ищет замену главе своего офиса.