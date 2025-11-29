Европу отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

Bloomberg: ЕС отстранили от обсуждения деталей переговоров по мирному плану США

Европейские страны были отстранены от обсуждения деталей многих аспектов переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что страны Европы участвуют только в двусторонних дискуссиях, где их участие необходимо. В частности, уточняет издание, Европу привлекают для обсуждения гарантий безопасности совместно с США.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. В частности, Вашингтон пообещал ЕС, что на предстоящих переговорах с Россией они не будут обсуждать проблемы объединения или Североатлантического альянса. Кошта отметил, что Вашингтон и Киев разработали новый проект мирного плана, и в документе «исключены все пункты, которые касаются ЕС и НАТО».