Германия высказалась о вербовке наемников на Украину

МИД ФРГ отверг свою причастность к вербовке наемников для отправки на Украину

Представители Министерства иностранных дел (МИД) Германии заявили, что ФРГ не причастна к вербовке филиппинских наемников для их участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам РИА Новости сообщили в дипведомстве.

Как говорится в ответе, МИД Германии приняло к сведению утверждения о том, что немецкие структуры участвуют в вербовке наемников, однако характеризуют эти данные как ложные. «Кроме того, шенгенские визы — вопреки изложенному — не дают права на осуществление трудовой деятельности», — заявили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что, по имеющимся сведениям, представители США развернули при посредничестве посольства ФРГ на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По ее словам, вербовкой наемников занимается американская фирма RNS International из штата Флорида, которая базируется на услугах в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что посол Украины в Германии Алексей Макеев попросил Германию не критиковать мирный план США. Он заявил, что Киеву очень важно участие Вашингтона в дипломатическом процессе урегулирования конфликта.