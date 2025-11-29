Мир
03:21, 29 ноября 2025Мир

Хегсет прокомментировал сообщения о его приказе «убивать всех»

Хегсет обвинил СМИ в фабрикациях из-за сообщений о его приказе «убивать всех»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mattie Neretin / CNP / Globallookpress.com

Шеф Пентагона Пит Хегсет прокомментировал сообщения об отданном им приказе «убивать всех» в ходе атак на корабли наркоторговцев у берегов Венесуэлы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава военного ведомства обвинил средства массовой информации в распространении «сфабрикованных и подстрекательских» данных с целью дискредитировать американских военных, «сражающихся за защиту родины».

О том, что Хегсет отдал соответствующий приказ, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По ее информации, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар, чтобы убить выживших якобы в «соответствии с инструкциями» шефа Пентагона.

