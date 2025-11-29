Мир
10:27, 29 ноября 2025Мир

Стали известны подробности соглашения Зеленского и Макрона об истребителях

РИА: Соглашение о Rafale — декларация о намерениях, а не договор купли-продажи
Виктория Клабукова

Фото: Sarah Meyssonnier / AP

Соглашение между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном о передаче 100 истребителей Rafale носит скорее декларативный характер. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники.

Визит Зеленского во Францию завершился подписанием нескольких соглашений. Однако, как утверждают источники агентства, документ о французских истребителях больше закрепляет намерения подписантов, чем является настоящей сделкой. «Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи», — передает агентство.

Аналогичную характеристику подписанному документу дала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что у украинской стороны нет достаточного объема финансов для оплаты военной техники, а у французской — заявленного количества самолетов. Ранее соглашение о 100 французских истребителях прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он признался, что не может оценить данную ситуацию с позиции здравого смысла.

