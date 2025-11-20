Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 20 ноября 2025Мир

В МИД России назвали крупнейшей аферой века соглашение Зеленского и Макрона

Захарова: Сделка Зеленского и Макрона по истребителям — крупнейшая афера века
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Заключенное президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном соглашение о передаче Киеву 100 истребителей Rafale так и останется в истории, потому что является всего лишь декларацией о намерениях. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, у украинской стороны нет денег, чтобы заплатить за технику, а у Парижа нет такого количества самолетов. «Вот такая виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара, но они о чем-то договорились как бы на будущее. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — иронично отметила Захарова.

17 ноября президенты Украины и Франции подписали соглашение о передаче Киеву истребителей Rafale. Макрон уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Украине до 100 самолетов с полным боевым оснащением.

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что сделка ни к чему не обязывает ее стороны и представляет собой спектакль. Он назвал соглашение «удачной коммуникационной кампанией» Макрона, популярность которого среди французских граждан упала до десяти процентов, и Зеленского, столкнувшегося с крупным коррупционным скандалом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости