В МИД России назвали крупнейшей аферой века соглашение Зеленского и Макрона

Захарова: Сделка Зеленского и Макрона по истребителям — крупнейшая афера века

Заключенное президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном соглашение о передаче Киеву 100 истребителей Rafale так и останется в истории, потому что является всего лишь декларацией о намерениях. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, у украинской стороны нет денег, чтобы заплатить за технику, а у Парижа нет такого количества самолетов. «Вот такая виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара, но они о чем-то договорились как бы на будущее. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — иронично отметила Захарова.

17 ноября президенты Украины и Франции подписали соглашение о передаче Киеву истребителей Rafale. Макрон уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Украине до 100 самолетов с полным боевым оснащением.

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что сделка ни к чему не обязывает ее стороны и представляет собой спектакль. Он назвал соглашение «удачной коммуникационной кампанией» Макрона, популярность которого среди французских граждан упала до десяти процентов, и Зеленского, столкнувшегося с крупным коррупционным скандалом.