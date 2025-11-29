Культура
21:25, 29 ноября 2025Культура

Легендарный драматург и обладатель «Оскара» ушел из жизни

Екатерина Щербакова
Фото: Pool New / Reuters

Легендарный британский драматург и режиссер Том Стоппард, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир» скончался на 89 году жизни, передает United Agents.

Драматург умер у себя дома в Дорсете, в окружении семьи.

«Его будут помнить за его произведения, за их яркость и человечность, а также за его остроумие, непочтительность, щедрость души и глубокую любовь к английскому языку», — говорится в сообщении.

Стоппард также известен миру по таким пьесам, как: «Ночь и день», «Берег Утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». На его счету помимо «Оскара» и «Золотого глобуса», премии «Золотой лев» и «Тони». Том Стоппард даже был посвящен в рыцари за заслуги в области литературы в 1997 году.

