Легендарный драматург и обладатель «Оскара» ушел из жизни

Легендарный британский драматург и режиссер Том Стоппард, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир» скончался на 89 году жизни, передает United Agents.
Драматург умер у себя дома в Дорсете, в окружении семьи.
«Его будут помнить за его произведения, за их яркость и человечность, а также за его остроумие, непочтительность, щедрость души и глубокую любовь к английскому языку», — говорится в сообщении.
Стоппард также известен миру по таким пьесам, как: «Ночь и день», «Берег Утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». На его счету помимо «Оскара» и «Золотого глобуса», премии «Золотой лев» и «Тони». Том Стоппард даже был посвящен в рыцари за заслуги в области литературы в 1997 году.
Ранее стало известно о смерти первого исполнителя роли Человека-паука.