Медведчук назвал заказчиков расследования в окружении Зеленского

Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали США
Коррупционное расследование в окружении Владимира Зеленского «заказывали» американцы. Об этом РИА Новости сообщил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы», — заявил Медведчук.

По его словам, американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) на протяжении полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского. Помимо этого, как утверждает Медведчук, в аудиозаписях по делу о коррупции в сфере энергетики есть и записи разговора самого Зеленского.

В пятницу, 28 ноября, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Незадолго до этого следователи НАБУ и САП провели у него обыски. Зеленский подписал приказ о его увольнении.

