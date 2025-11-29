Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

Житель Китая 35 лет проходил с пластиковой зажигалкой в желудке

В Китае врачи использовали презерватив, чтобы извлечь из желудка пациента пластиковую зажигалку, которая пролежала там около 35 лет. Об этом сообщает Need To Know.

Житель города Чэнду, провинция Сычуань, обратился в больницу в октябре. Он рассказал, что в последнее время испытывал постоянные боли и вздутие живота. Во время гастроскопии врачи обнаружили у мужчины в желудке черный прямоугольный предмет, который оказался зажигалкой. Пациент сразу же вспомнил, откуда она там взялась. «Где-то в 1991 или 1992 году я выпивал с приятелем, и он предложил мне на спор проглотить зажигалку. Я сразу же проглотил», — рассказал китаец.

При этом позже он не испытывал серьезных проблем со здоровьем, кроме редких приступов боли в животе, которые снимались лекарствами. Мужчина не подозревал, что 35 лет проходил с зажигалкой в животе, потому что считал, что она должна была раствориться естественным путем.

Врачи попытались извлечь зажигалку пинцетом, однако ее поверхность была слишком скользкой и инструмент постоянно соскакивал. Тогда было найдено оригинальное решение. Медики осторожно надели пинцетом на зажигалку презерватив, а потом легко вытащили ее. Процедура заняла около 20 минут. Врачи также сказали, что пациенту очень повезло, что зажигалка осталась неповрежденной. Если бы газ из нее вступил в контакт с желудочным соком, то могла бы произойти перфорация органа.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш хирурги извлекли из мужчины 29 стальных ложек, 19 зубных щеток и две ручки. Выяснилось, что он стал есть столовые приборы и другие предметы из-за недовольства питанием в реабилитационном центре, куда его поместили родственники.