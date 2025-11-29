Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 29 ноября 2025Из жизни

Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

Житель Китая 35 лет проходил с пластиковой зажигалкой в желудке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

В Китае врачи использовали презерватив, чтобы извлечь из желудка пациента пластиковую зажигалку, которая пролежала там около 35 лет. Об этом сообщает Need To Know.

Житель города Чэнду, провинция Сычуань, обратился в больницу в октябре. Он рассказал, что в последнее время испытывал постоянные боли и вздутие живота. Во время гастроскопии врачи обнаружили у мужчины в желудке черный прямоугольный предмет, который оказался зажигалкой. Пациент сразу же вспомнил, откуда она там взялась. «Где-то в 1991 или 1992 году я выпивал с приятелем, и он предложил мне на спор проглотить зажигалку. Я сразу же проглотил», — рассказал китаец.

При этом позже он не испытывал серьезных проблем со здоровьем, кроме редких приступов боли в животе, которые снимались лекарствами. Мужчина не подозревал, что 35 лет проходил с зажигалкой в животе, потому что считал, что она должна была раствориться естественным путем.

Врачи попытались извлечь зажигалку пинцетом, однако ее поверхность была слишком скользкой и инструмент постоянно соскакивал. Тогда было найдено оригинальное решение. Медики осторожно надели пинцетом на зажигалку презерватив, а потом легко вытащили ее. Процедура заняла около 20 минут. Врачи также сказали, что пациенту очень повезло, что зажигалка осталась неповрежденной. Если бы газ из нее вступил в контакт с желудочным соком, то могла бы произойти перфорация органа.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш хирурги извлекли из мужчины 29 стальных ложек, 19 зубных щеток и две ручки. Выяснилось, что он стал есть столовые приборы и другие предметы из-за недовольства питанием в реабилитационном центре, куда его поместили родственники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она ведь ничего не украла». Ларису Долину захотели отменить. Что говорят певица и ее близкие о травле?

    На Крымском мосту ввели новые ограничения

    В США упрекнули Европу в саботаже мирного плана по Украине

    В Росавиации высказались о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

    Москвичам назвали срок наступления холодов

    Россиянин забил знакомую молотком после ее просьбы

    Иностранец захотел уйти из «Спартака» из-за жены

    Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

    Число жертв налета беспилотников ВСУ на российский город увеличилось

    В центре российского города произошла стрельба с пострадавшими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости