Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 29 ноября 2025Бывший СССР

На Украине отреагировали на решение Ермака уйти на фронт

Депутат ВР Дубинский счел Ермака «убогим» после его заявления об уходе на фронт
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады (ВР) Александр Дубинский в своем Telegram-канале назвал экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака «убогим» после того, как последний заявил о намерении уйти на фронт.

Парламентарий скептично отнесся к подобной инициативе Ермака. В частности, Дубинский поинтересовался, «успел ли тот прихватить с собой золотой унитаз», делая отсылку к недавнему коррупционному скандалу с участием приближенных президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Дубинский припомнил закупку бракованных бронежилетов, которые требовал у секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова осуществить бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Ермак, отмечает Дубинский, не мог не знать об этой коррупционной схеме. «Какие же они убогие», — констатировал депутат ВР.

Утром 28 ноября стало известно о начале обысков в квартире Ермака. По информации украинских журналистов, в следственных мероприятиях приняли участие десять сотрудников антикоррупционных органов. Дубинский отмечал, что Ермак заранее знал о готовящихся в его квартире обысках, поэтому проверка не дала никаких результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

    Российского миллиардера обвинили в двух расправах

    Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ

    Планировавший теракт в Подмосковье украинский агент попал на видео

    В Подмосковье пройдет парад Дедов Морозов

    Врач раскрыла провоцирующие запоры повседневные привычки

    На Украине отреагировали на решение Ермака уйти на фронт

    Стали известны подробности соглашения Зеленского и Макрона об истребителях

    В российском регионе предотвратили теракт

    Киев остался без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости