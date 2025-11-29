На Украине отреагировали на решение Ермака уйти на фронт

Депутат ВР Дубинский счел Ермака «убогим» после его заявления об уходе на фронт

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады (ВР) Александр Дубинский в своем Telegram-канале назвал экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака «убогим» после того, как последний заявил о намерении уйти на фронт.

Парламентарий скептично отнесся к подобной инициативе Ермака. В частности, Дубинский поинтересовался, «успел ли тот прихватить с собой золотой унитаз», делая отсылку к недавнему коррупционному скандалу с участием приближенных президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Дубинский припомнил закупку бракованных бронежилетов, которые требовал у секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова осуществить бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Ермак, отмечает Дубинский, не мог не знать об этой коррупционной схеме. «Какие же они убогие», — констатировал депутат ВР.

Утром 28 ноября стало известно о начале обысков в квартире Ермака. По информации украинских журналистов, в следственных мероприятиях приняли участие десять сотрудников антикоррупционных органов. Дубинский отмечал, что Ермак заранее знал о готовящихся в его квартире обысках, поэтому проверка не дала никаких результатов.