Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

Соцфонд: Средняя пенсия по потере кормильца в России достигла 17 117 рублей

В России размер средней пенсии по потере кормильца составил чуть более 17,1 тысячи рублей по состоянию на 1 октября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По его информации, средний показатель этого вида выплаты по стране достиг 17 117 рублей в месяц. Тем временем для работающих граждан размер пенсии составил 16 303 рубля, неработающих — 17 141 рубль. По состоянию на 1 января средняя пенсия по потере кормильца составляла 16 791 рубль.

Ранее экономист Игорь Балынин заявил, что в декабре 2025 года часть пожилых россиян получит тринадцатую пенсию. Речь идет о досрочной соцвыплате за январь следующего года.

Между тем, профессор Наталья Проданова предрекла россиянам богатый на индексацию 2026 год. К примеру, с 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6 процента.