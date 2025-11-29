Мир
21:00, 29 ноября 2025Мир

Офис французской медиагруппы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Офис медиагруппы France Télévisions в Париже эвакуирован из-за сообщения о бомбе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Charles Platiau / Reuters

Офис медиагруппы France Télévisions в Париже эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Об этом пишет FranceInfo.

По данным источников в полиции, неназванный человек связался с полицейским участком и объявил о своем намерении взорвать помещения офиса компании ближе к вечеру.

Отмечается, что объект был оцеплен по периметру, никаких подозрительных лиц на месте не было. В настоящий момент полиция и кинологическая служба проводят проверку помещений.

Ранее более 20 тысяч человек эвакуировали в немецком Нюрнберге из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Неразорвавшаяся американская бомба весом 450 килограммов была обнаружена во время строительных работ. Как утверждают местные власти, это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой.

