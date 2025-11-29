Названы ожидающие повышения пенсий категории россиян

Пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет или установили I группу инвалидности

Несколько категорий россиян с 1 декабря ждет повышение пенсии. Кто под них попадает, агентству РИА Новости обозначил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 декабря пенсионные выплаты увеличатся для тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Для таких граждан фиксированный размер выплаты к страховой пенсии увеличится до 17 815 рублей. Также им полагается надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — государственной.

Кроме того, право на перерасчет появится у тех, кто уволился с работы или получил I группу инвалидности, рассказал депутат. Последним назначат фиксированную выплату в двойном размере и ежемесячную компенсацию. Если такой гражданин уже получал повышенную выплату, то удваивать ее повторно не будут. В случае увольнения подавать заявление в Фонд пенсионного страхования необходимости нет — всю информацию передаст бывший работодатель. Если данные поступят в фонд с задержкой, недополученные средства выплатят позднее отдельным траншем.

Ранее части россиян пообещали 13-ю пенсию в декабре. Досрочную соцвыплату за январь 2026 года получат те граждане, кому предоставляют страховую пенсию в период до 11-го числа.