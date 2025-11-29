Планировавший теракт в Подмосковье украинский агент попал на видео

Готовивший взрыв газопровода в Подмосковье рассказал об этом на видео

Готовивший взрыв газопровода в Подмосковье рассказал об этом на видео, сообщает РИА Новости.

На оперативной съемке показали инструмент и автомобиль, на котором злоумышленник прибыл к месту совершения теракта. На допросе он рассказал, что с 2015 года проживал с семьей на Украине. В 2022 году он планировал оформить вид на жительство, но началась специальная военная операция (СВО), и прием документов отменили. После этого его поместили в пункт временного содержания, к нему три раза приезжали агенты украинской разведки для его вербовки. Затем он был депортирован в Россию. После прибытия в страну ему начал звонить куратор и просить выполнить задание.

Для приобретения автомобиля агенту отправили четыре тысячи долларов, затем сказали купить аккумуляторный бур и забрать из схрона взрывчатку. Затем ему прислали координаты места, где было необходимо заложить самодельное взрывное устройство и видеоинструкцию, как это сделать.

Во время бурения лунки злоумышленник был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвратили теракт.