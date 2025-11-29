В Россию запретили завозить праворульные и гибридные автомобили

Владивостокский суд запретил ввоз праворульных и гибридных автомобилей в Россию

В Россию не будут ввозить праворульные и гибридные автомобили. Соответствующее решение принял суд во Владивостоке, передает Telegram-канал Mash.

В феврале несколько городских испытательных лабораторий лишили аккредитации на выдачу электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Когда решение попытались оспорить, в качестве ответчика в суд привлекли Федеральную службу по аккредитации. По результатам проведенной ведомством проверки было аннулировано по крайней мере десять свидетельств, выданных на праворульные машины.

Как оказалось, фары ближнего света не соответствовали правостороннему движению. Также в ведомстве зафиксировали факт переоборудования фар, что запрещено законом. Росаккредитация это подтвердила, на основании чего Арбитражный суд Приморья постановил, что лаборатории не проверяли ввозимые авто должным образом. Вдобавок суд обязал лаборатории проводить оценку выбросов, что ставит под сомнение ввоз гибридных автомобилей.

Ранее в России допустили, что нишу бюджетных машин в стране займет индийский автопром.