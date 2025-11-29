Россиянин поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч с участием «Спартака»

Россиянин поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч РПЛ с участием «Спартака»

Клиент букмекерской конторы поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Об этом сообщают «Ведомости».

Россиянин собрал экспресс из десяти событий с общим коэффициентом 4,53 и включил в него пари на то, что в матче будет забит минимум один гол. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,09.

Букмекеры дают «Спартаку» небольшое преимущество с коэффициентом 2,35 на победу (вероятность около 41 процента), в то время как успех «Балтики» оценивается в 3,20 (30 процентов), а ничья — в 3.25 (29 процентов).

«Балтика» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура РПЛ на стадионе в Калининграде. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.