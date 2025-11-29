Мир
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

Reuters: Госсекретарь США Рубио пропустит встречу глав МИД НАТО в Брюсселе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу министров иностранных дел НАТО на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Встреча состоится в среду, 3 декабря, в Брюсселе. Причиной такого решения не сообщается. Вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте допустил завершение конфликта на Украине уже до конца года. При этом он признал, что прогнозировать что-то сложно. Рютте добавил, что после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с Европейским союзом и альянсом, однако до этого еще не дошло.

