19:16, 29 ноября 2025Мир

Стало известно об активности военной авиации США у границ Венесуэлы

WP: ВВС США постоянно патрулируют воздушное пространство у границ Венесуэлы
Фото: U.S. Navy / Seaman Zamirah Connor / Handout / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США постоянно патрулируют воздушное пространство у границ Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Об активности военной авиации США вблизи южноамериканской страны сообщил изданию американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, американские ВВС проводят «практически постоянное» патрулирование международного воздушного пространства в регионе.

Это происходит в рамках операций по борьбе с наркотрафиком, заявил собеседник WP. При этом он отказался говорить, изменит ли Вашингтон тактику и предпримет ли американская авиация более решительные действия. Эти вопросы он переадресовал Белому дому. Как пишет издание, там на запросы пока не ответили.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. В своем сообщении американский лидер обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми».

