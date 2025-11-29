В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

Пушилин сообщил о расширении буферной зоны на границе ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о расширении буферной зоны на границе региона. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Руководитель ДНР уточнил, что буферная зона продолжает расширяться в Днепропетровской области на границе с ДНР. По его словам, она находится в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ранее сообщалось о боях за город Красноармейск в ДНР. Российским военным удалось занять два микрорайона и оттеснить силы ВСУ.

Кроме того, по данным Министерства обороны, Российская армия наступает в Запорожской и Харьковской областях.