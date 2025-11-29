Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:12, 29 ноября 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

Пушилин сообщил о расширении буферной зоны на границе ДНР
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о расширении буферной зоны на границе региона. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Руководитель ДНР уточнил, что буферная зона продолжает расширяться в Днепропетровской области на границе с ДНР. По его словам, она находится в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ранее сообщалось о боях за город Красноармейск в ДНР. Российским военным удалось занять два микрорайона и оттеснить силы ВСУ.

Кроме того, по данным Министерства обороны, Российская армия наступает в Запорожской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

    Следственный комитет решил наказать застройщика «А101»

    В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

    Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

    Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

    В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

    На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

    Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

    Смену министра обороны Украины допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости